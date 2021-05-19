周三德國國家隊公佈今夏歐國盃的26人大軍名單，自從2018年11月後就未有再入選國家隊的拜仁慕尼黑中場湯馬士梅拿，以及多蒙特後衞曉姆斯終於再度獲徵召，不過拜仁後衞謝路美保定就未有入選。另外曾為英格蘭U21上陣過的拜仁小將穆斯亞拿，亦被選入26人的大名單中，首度出戰國際大賽。

德國隊教練路維曾經在2019年公開表明，為了推動德國隊年輕化，因此不會再將梅拿、曉姆斯以及保定再次帶到國家隊當中。然而直至今年3月份，路維開始有所動搖，每當被問到三人有沒有機會重返國家隊時，路維都未有作出正面回答。直至周三公佈大軍名單時，梅拿以及曉姆斯終於獲機會再披上德國隊戰衣，對於自己重返國家隊，梅拿就立即在IG表達自己的開心之情：「重新回到德國隊，我已經準備好參加歐國盃。」至於曉姆斯就表示：「很高興以及很自豪可以再次為德國隊比賽。」

對於梅拿及曉姆斯回歸，教練路維在記者會上解釋了原因：「他們二人今季的表現很出色，而且他們在場上的領導能力，可以為球隊帶來很多東西。他們明白德國隊的理念以及心態，而且獲得了不少球員的尊重。」

除了兩位老將回歸之外，今年3月才首次入選德國國家隊的穆斯亞拿同樣有份入選。雖然這名18歲小將曾經代表英格蘭U21上陣過，但最終卻決定代表自己的出生國家上陣，而這次將會是穆斯亞拿首次披上德國隊的戰衣出戰國際大賽。

德國隊26人大軍名單

門將：紐亞（拜仁慕尼黑）、賓特尼奴（阿仙奴）、奇雲查普（法蘭克福）

後衞：馬菲亞斯真達（慕遜加柏）、魯賓高辛斯（阿特蘭大）、基斯甸根達（弗賴堡）、侯斯頓保（RB萊比錫）、曉姆斯（多蒙特）、高路斯達文（RB萊比錫）、羅賓高治（列斯聯）、魯迪格（車路士）、歷卡斯蘇尼（拜仁慕尼黑）

中場：安利簡恩（多蒙特）、基拿比（拜仁慕尼黑）、哥列斯卡（拜仁慕尼黑）、根度簡（曼城）、夏維斯（車路士）、莊拿斯荷夫曼（慕遜加柏）、甘美治（拜仁慕尼黑）、卻奧斯（皇家馬德里）、湯馬士梅拿（拜仁慕尼黑）、穆斯亞拿（拜仁慕尼黑）、科利安尼奧侯斯（慕遜加柏）

前鋒：利萊辛尼（拜仁慕尼黑）、禾蘭（摩納哥）、迪姆華拿（車路士）

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