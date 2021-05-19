繼周二英超公佈了兩名前曼聯中場簡東拿與堅尼，跟隨亨利與舒利亞入選英超名人堂後，周三再宣佈另外兩名前英超球星入選，分別是前車路士中場林柏特和前阿仙奴前鋒伯金。

其中職業生涯曾效力韋斯咸、車路士及曼城三間英超球會，在英超射入過177球成為英超史上入球最多的中場林柏特表示：「我記得我小時候在韋斯咸時，已非常仰慕堅尼、舒利亞和亨利這批球星，能夠與他們齊名是一種榮譽，我感到非常自豪及感恩。對於我來說，成功的關鍵是不斷練習和努力，我有入球的天份，但我在英超長時間能夠得分，在於我的不斷努力及改進。」

至於在英超直接參與過181球（87入球及94次助攻）、阿仙奴03/04球季不敗功臣之一的「冰王子」伯金則稱：「我感到很特別，可以成為一小群在世界最強聯賽被認可的球員，我感到很榮幸。特別是有人說我是其中一名最早的外援為英格蘭足球注入些新元素，英超的確令我成為一名更好的球員，從我到英格蘭起，就開始受到英格蘭足球熱情的影響，英超亦十分適合我的踢法，在與對手每一場的對抗中，我一直在進步，我很享受英超的每一分鐘。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波