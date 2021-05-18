今季由愛華頓外借到修咸頓的禾確特今年6月就和「拖肥」完約，周一修咸頓宣佈，他們已與禾確特正式簽約2年，令他真正重返母會修咸頓。

去年10月，修咸頓從愛華頓借下禾確特，令這位修咸頓的青訓產品重返母會效力，32歲的他今季為球隊上陣22場攻入3球。球隊亦宣佈與今季回復自由身的他簽約2年，禾確特表示：「我不知道應如何表達我現在有多高興，修咸頓對我的意義非凡，今季重返這裏已經對我非常特別，如今再有機會再效力2季，希望可以和球隊共同留下美好的回憶。」

禾確特是修咸頓的青訓產品，05年年僅16歲的他首次為球隊上陣就取得入球，其後他轉投阿仙奴度過12年美好的時光，18年1月就轉會至愛華頓，禾確特亦對舊東家「拖肥」表示：「我要感謝愛華頓上上下下所有人，由我加盟開始每個人都對我非常好，祝他們未來一切順利。

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