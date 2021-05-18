充斥着不少爭議聲音的NBA附加賽，於香港時間今早展開，今季已有不少球星表達過對這個新賽制的不滿，但據權威籃球記者Adrian Wojnarowski（WOJ）周一透露，NBA懶理球員的反對聲音，有意永久採用附加賽賽制。

附加賽是2個分岸第7至第10位球隊於常規賽季結束後，特別進行以爭奪季後賽資格的賽事。聯盟去季在奧蘭多迪士尼隔離賽區首次引入附加賽，由於當時因球季停擺，球隊戰畢數場排名賽後就要出戰季後賽，附加賽用意就讓各隊回復狀態及提升戰鬥力，並給予球隊多個機會爭奪季後賽席位。但今季聯盟依然沿用附加賽，據報甚至有意在以後球季都繼續採用此新制，WOJ表示：「附加賽很可能未來都會存在，大家接下來會聽到更多關於這個新賽制的討論聲音。但我們首先要完成這個縮短了的賽季，並回到正常的82場常規賽賽程。」

球員於季前經歷了只得71天的聯盟史上最短休季期，當時湖人球星勒邦占士就帶頭批評球員休息時間並不足夠，早前他更不滿表示「發明附加賽的人應被解僱」，打附加賽的球隊亦會失去了近一周的休息時間。小馬球星當錫（Luka Doncic）早前亦指附加賽令人質疑常規賽的價值，球隊辛苦戰畢一整季，最後卻靠1、2場附加賽來決定季後賽資格。若聯盟以後沿用此制的話，或會引來更多球員反對。

文：華弟