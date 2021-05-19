佛誕日下午於旺角大球場上演的港超聯爭標組賽事，天水圍飛馬憑孫銘謙和劉學銘在上、下半場各入一球，以2:1擊敗半力出擊的傑志。飛馬賽後以一分力壓理文排第三，而傑志落敗後對爭標形勢毫無影響，最後一戰賽和東方龍獅即可衞冕。

東方周二晚不敵理文，所以傑志就算今仗不論任何賽果，煞科戰都至少要賽和東方才可封王，故今仗作出不少輪換，隊長黃洋重返正選位置；飛馬方面，受制於爭聯賽第三的對手理文兩連勝，今仗要盡力搶分，但亦因賽程頻密，中鋒山度士先列後備。

炎熱天氣下，飛馬較為主動，開賽約30秒就已有達施華起腳。他們在8分鐘先開紀錄，胡晉銘右路傳中，郭劍橋判斷失誤，孫銘謙衝前射入，為飛馬領先1:0。之後兩隊都放慢節奏，半場飛馬領先1:0。

易邊後傑志立即換入安永佳，串演左翼的他亦在56分鐘交出助攻，傳中予右翼賓紀文門前撞入，為傑志追成1:1平手。不過，飛馬立即就再次領先，謝朗軒右路「手榴彈」，古安奴前柱跣後，劉學銘搶點成功射入，飛馬在58分鐘以2:1再次領先。

傑志其後藉顏卓彬妙傳予禁區內的巴拉克再橫傳予艾力士射入空門，但越位在先。最終飛馬保住2:1勝果，重返第三位，下周日對理文只需賽和即可以第三位完成球季；今仗戰果對傑志沒有影響，下周日對東方只要賽和即封王。足總今日公佈，下周日的爭標組煞科戰，飛馬對理文的賽事改於5時30分開賽，傑志對東方則維持在3時開賽。

飛馬主教練郭嘉諾賽後指，今次是他教練生涯首度擊敗傑志，「我肯定我在太陽飛馬三季都沒有贏過，在元朗時也沒有試過，不過也無暇慶祝了。理文踢了兩場很好的比賽，我們必需小心。」賽程頻密，加上天氣炎熱，對飛馬是很大挑戰，郭嘉諾續說：「基斯也有點暈，胡晉銘半場時也是，太熱了，有點中暑的感覺。我們在爭標組四隊中，可輪換的球員最少，這是有點吃虧，希望球員頂硬上。」胡晉銘在下半場拉傷而被調離場，郭嘉諾指，胡早前曾因事缺操，需時恢復狀態。早前曾在比賽期間被郭嘉諾趕離球場的孫銘謙今日攻入一球，郭希望這入球可證明孫銘謙值得入選港足。

為飛馬攻入奠勝球的劉學銘就指：「『手榴彈』戰術我們由季初已講過，會有威脅，但一直欠入楔取得入球的人。古安奴的彈跳力很高，只要相信他，入楔到就有機會入球。很高興攻入今季第一次，這亦是很對球隊很關鍵的入球。」次循環飛馬主場對傑志一仗，劉學銘在完場前入替，未能在角球守住安永佳而被對方頂入絕殺球，劉學銘說：「上次因我而失去三分，今次因自己的入球而取得三分，覺得是扳回一城。」

傑志主教練朱志光就表示：「八日內踢三場比賽，始終有球員需要休息。比賽勝負不會影響到最後那一場，所以不希望部份球員去博。」最後一戰對東方，賽和也能封王，朱志光就指不能有這種心態。被問到是否「益」了飛馬，朱志光笑言：「也沒有，很公平，大家（理文和飛馬）都取了三分。」

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