林書豪周二透露Instagram、Twitter及Facebook發文表示，已放棄重返NBA的夢想。

「5月16日。在我心目中已圈定這個日期，作為獲重召返回NBA的最後限期。」林書豪寫道。

林書豪表示，之前成功衝破心理關口轉戰CBA，令他知道自己仍然是一位NBA球員，而當時有NBA球隊表示希望近距離觀察其表現，所以他便放下身段，投身G聯賽加盟聖克魯斯勇士，可惜卻因為一些他永遠無法得知的原因，而未能獲得任何聘約。

「他們（NBA球隊代表）希望親身看我打球，於是我放棄了海外賽季，去G聯賽打球，而通常甚少老將會這麼做。我為自己感到驕傲，我在G聯賽的表現出色，並在多項控衞數據帶頭，投射命中率更是生涯新高。」林書說續道。「連月以來，我一直看着其他球員獲得聘約與機會，我跟自己說，我只需要一份10日合約，只要有一個重返球場的機會，我就可以一嗚驚人，而這正是我開展職業生涯的方式。」

「基於一些我無法完全知道的理由，這個機會始終沒有到來，但我已證明自己比以往更優秀，亦具備成為NBA球員的實力，但正如我之前說過，要有偉大的夢想，就要承受心痛的風險。」林書豪說。

儘管重返NBA夢碎，但林書豪強調自己無悔，並鼓勵亞裔球員繼續追尋夢想。他說：「對於下一代亞裔球員，我非常希望能在NBA球場做更多的事情，打破更多的障礙，為你們帶來更多激勵。當你有機會的時候，不要猶豫，不要擔心別人認為你不屬於那裏。當你已踏進門內，就把那扇門踢開，然後再把其他人帶到那裏跟你一起。」

早前有消息指，林書豪已跟中國的球會聯絡，並有機會重返CBA。

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