今季意大利盃決賽周三於三色旗球場（薩斯索羅主場）上演，由阿特蘭大鬥祖雲達斯。阿特蘭大對賽往績稍勝祖雲達斯，但祖雲達斯在大賽經驗及球員質素上佔優，可說勢均力敵；由於意盃近屆決賽經常開「雙」，信數據今役要取「雙」，並補總入球[4 球]。（球賽編號：星期三29；明日3:00am開賽）

由於今季意甲已由國際米蘭奪得，意盃成為阿特蘭大與祖雲達斯今季最後爭盃希望。阿特蘭大今季於意甲表現稍勝「老婦人」，目前在聯賽排第二位，近10場獲8勝2和，在周三鬥祖雲達斯時，除了續有後衞拉菲爾杜萊上陣成疑外，其餘主力如前鋒 路爾斯梅利爾、杜雲沙柏達及中場魯 賓高辛斯等全部可以候命，要射破祖記大門，並非難事。

畢竟，阿特蘭大近七次與祖雲達斯交手，共獲2勝4和1負，當中有 五次開「雙」，而意盃近七屆決賽亦全部開「雙」，今役可以再追 「雙」。

祖雲達斯目前在聯賽排第五，隨時失落來季歐聯資格，球隊上下都希望能捧走意盃，以成為今季盃賽雙料冠軍（意超盃及意盃），並為爭聯賽前四注下強心針。人腳方面，祖記一眾攻擊主力如基斯坦奴朗拿度、保羅戴巴拿及費達歷高基艾沙等都能披甲，只料缺後衞阿歷士辛度，陣容仍十分強勁，同樣有力在阿特蘭大身上取得 入球。

是役除了總入球開「雙」可捧外， 亦可考慮總入球[4球]，祖雲達斯今季有13場開[4球]，而且近7次與阿特蘭大交手亦有3場開[4球]，阿特蘭大近6場盃賽亦有3場開[4球]。

賽制：若在90分鐘內打成平手需加 時，如加時再和，則互射12碼決勝。

意盃決賽近季常開「雙」

19/20 祖雲達斯中和拿玻里0:0（半場0:0） 雙

18/19 拉素主勝阿特蘭大2:0（半場0:0） 雙

17/18 祖雲達斯中勝AC米蘭4:0（半場0:0） 雙

16/17 祖雲達斯客勝拉素2:0（半場2:0） 雙

15/16 祖雲達斯中和AC米蘭0:0（半場0:0） 雙

14/15 拉素主和祖雲達斯1:1（半場1:1） 雙

13/14 拿玻里勝費倫天拿3:1（半場2:1） 雙

註：只計90分鐘戰果

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FC悉尼食硬勝利捧[主/主]

墨爾本勝利易帥後表現稍有起色，但近仗似乎又打回原形，在周三澳職到訪實力與近況均勝一籌的FC悉尼時，料難逃一敗。由於悉尼近季與勝利交手經常半、全場皆勝，今役亦宜捧FC悉尼開[主/主]。（球賽編號：星期三2；今日 5:05pm開賽）

老牌澳職球會墨爾本勝利今季表現令人失望，較早前與教練巴比拿分手，並於4月中委任前布力般流浪領隊堅恩為臨時教練，執掌球隊至今季結束。在堅恩領軍之初，勝利表現有起色，獲1勝1和1負，不過，近仗球隊似乎又故態復萌，近三仗全敗，目前排尾二；在周三到訪FC悉尼時，勝利續有後衞尼高拉斯安素坐波監，而前鋒羅比古斯亦料因傷缺陣，前後場實力均受損，更難製造爆冷戰果。

FC悉尼今役只要勝出就能壓過中岸水手升上次席，由於悉尼近六次與勝利交手全部勝出之餘，更有四次是半、全場皆勝，相信今役亦不例外， 宜取悉尼[主/主]。

FC悉尼近六次聯賽對勝利全勝

27/04/2021 主勝墨爾本勝利1:0（半場1:0） 贏/贏

04/04/2021 客勝墨爾本勝利3:0（半場1:0） 贏/贏

07/03/2020 客勝墨爾本勝利4:1（半場1:1） 和/贏

24/01/2020 客勝墨爾本勝利3:0（半場1:0） 贏/贏

17/11/2019 主勝墨爾本勝利2:1（半場0:1） 輸/贏

12/05/2019 主勝墨爾本勝利6:1（半場3:0） 贏/贏

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FC橫濱盃賽強「細」征紅鑽

C組是今屆日聯盃形勢最混亂一組，踢罷尾二一輪，仍未有一支球隊肯定出線，因此，當C組的榜首FC橫濱到訪浦和紅鑽時，定會全力爭勝，不過，橫濱實力一般，在今屆日聯盃總入球亦偏少，可取「入球大細」 [2.5球]的「細」。（球賽編號：星期三7；今日 6:00pm開賽）

C組目前形勢混亂， 1、2位的橫濱與湘南比馬 同得7分，而3、4位的紅鑽與柏雷素爾則分別有6分及5分，亦即是說4隊都仍有機會爭首2名出線；其中目前在日職包尾的橫濱，在今屆日聯盃5場分組賽有4場開「細」，加上紅鑽近5次與橫濱交手有4次總入球在2球或以下，今役橫 濱訪紅鑽時，宜繼續向入球「細」埋手。

至於比馬迎戰柏雷素爾不妨直取和波，比馬在今屆日聯盃共打和四場，冠絕所有參賽球隊，而且比馬亦是今季日職和波最多球隊之一，共打和六場。（球賽編號：星期三6；今日6:00pm開賽）

今輪日聯盃數字密碼

4 FC橫濱在今屆日聯盃5場分組賽 有4場開「細」（中位數為[2.5球]）

4 浦和紅鑽近5次與FC橫濱交手有 4次總入球在2球或以下

4 湘南比馬在今屆日聯盃共打和四 場，冠絕所有參賽球隊

6 湘南比馬是今季日職和波最多球 隊之一，共打和六場

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