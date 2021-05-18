【國家盃場地單車賽】

【本報訊】國家盃場地單車賽周日落幕，外隊陸續離港，然而前晚傳出港隊賽後滯留酒店，隨時要隔離21日。情況昨日現轉機，港隊改於體院內的旅舍隔離14日，其間有專車接送來回將軍澳單車館練習。

是次場地國家盃單車賽以「隔離泡泡」形式舉行，200名海外代表團抵港後毋用隔離，惟到埗後至離港前的1周內須接受6次病毒檢測。比賽結束後，外隊陸續離港，本於「隔離泡泡」內的賽會工作人員於比賽結束後即獲准離開，東道主港隊卻至前晚仍然留於酒店內，據知港府尚未就賽後隔離事宜與港隊及單車總會達成共識，故港隊一直滯留。及至昨晨情況有轉機，賽會公關回覆確認港隊已返回體院，體院昨午再發聲明回應查詢，表示評估風險後，決定讓單車隊入住體院內的旅舍，包括教練在內的14人會於「氣泡」內隔離14天，並參考衞生署指引，「預留體育旅舍五樓全層供他們（港隊）入住、每天送餐至房間、提供足夠衞生設備及進行冠狀病毒檢測。」為免影響港隊備戰奧運，運動員每天會經特別通道往體院停車場乘坐專車來回單車館練習，訓練亦參照「隔離氣泡」。

國家盃場地單車賽為國際單車聯會（UCI）今季新辦項目，除香港站外，奧運前設威爾斯站及哥倫比亞卡利站，惟前者因疫情問題取消，現時哥倫比亞亦發生連串示威衝突，局勢混亂，UCI日前即宣佈原訂6月3至6日舉行的卡利站須延期舉行，惟奧運逼近難補賽，意味國家盃香港站勢成東奧前場地單車界的最後一場國際賽。