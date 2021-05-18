據消息人士透露，法國國家隊主帥迪甘斯將會在當地時間周二發佈法國隊出戰歐國盃的大軍名軍，有指當年因勒索華布拿性愛片一事而其後未被徵召過的賓施馬將會入選，事隔5年後重返國家隊，並有望出戰歐國盃。

賓斯馬15年嫌利用一段性愛錄影片段，企圖勒索另一名法國球員華布拿，其後賓斯馬遭法國警方起訴串謀勒索罪名，他當時更被時任法國總理點名指法國國家隊容不下他。賓施馬將會在今年10月接受有關控罪的審判，而這位法國前鋒就否認一切的指控。

此事發生後，迪甘斯就再未有徵召過賓施馬，更曾開腔表示永遠不會忘記賓施馬的所作所為。在2016年歐國盃迪甘斯決定不用賓施馬後，兩人關係更徹底交惡，賓施馬指迪甘斯屈膝於種族主義。不過，據消息人士透露，賓施馬希望和迪甘斯達成和解，並希望可以出戰今年6月進行的歐國盃。網上更曾流傳出26人大軍名單的文件，賓施馬亦在大名單中。

事實上，近兩季賓施馬的表現和狀態極佳，今季33場聯賽更以22球和8助攻，令球隊在煞科戰仍有望爭奪聯賽冠軍。賓施馬曾為法國隊上陣81場攻入27球，為國家射手榜的第10位，他對上一次代表法國上陣，已經要數到15年10月對阿美利亞。法國隊在歐國盃前將會與威爾斯和保加利亞進行熱身賽，其後就會在F組與德國、匈牙利和葡萄牙爭出線。

----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波