溜馬周二在首輪附加賽淘汰黃蜂，只需再過巫師一關便可出線季後賽，但近況大勇的後衞拿維治（Caris LeVert）因為防疫規則肯定缺陣，剛獲正名為常規賽「封截王」的M端拿（Myles Turner），亦因腳趾受傷無緣上場，難免令該隊的晉級機會大打折扣，但其實比爾（Bradley Beal）與韋斯卜克（Russell Westbrook）亦有傷在身，巫師要過關難度也不小。

「拿維治今季經歷了許多事情，所以特別渴望出場。他被交易後又接受了手術（移除腎癌腫瘤），到明星賽後才能向我們報到。」溜馬主教練比約克倫（Nate Bjorkgren）說。「拿維治加盟後表現出色，並已為附加賽做好準備。他十分難過，但我們必須繼續前進。」對上10仗場均得24.8分及7.4次助攻的拿維治，將要缺陣10至14日，就算溜馬能夠晉級季後賽，他也會錯過首圈部份賽事。

除了拿維治之外，腳趾有傷的M端拿，預料亦會繼續缺勤。不過，這位25歲中鋒周二獲聯盟正名為封截王，總算可以沖喜一下。今季場均有3.4次封截的M端拿，因傷只打了47場賽事，較獲獎下限少了四場，但NBA指出若他能額外上陣四場，就算當中再沒進賬，場均封截數目也會有3.1次，仍然勝過排第二的爵士中鋒高拔（2.7次），於是作出修訂為他正名。

另一方面，在常規賽末段拉傷腿筋的比爾坦承傷患還未康復，但仍會全力協助巫師爭奪出線資格。「我只想盡力作出貢獻，老實說，我戴上了四個護套（紮着大腿），但我會不惜代價爭取上場。」比爾說。至於韋斯卜克則強調，自己身上的多處瘀傷並無大礙。

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