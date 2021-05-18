車路士周二在英超尾場迎戰李斯特城，雖然上半場有迪姆華拿兩度食「詐糊」，但憑着魯迪格下半場打開紀錄及佐真奴費路射入12碼而以2:1取勝，報卻日前在英格蘭足總盃決賽落敗之仇，超越李城而升上第三位，爭取來季歐聯參賽席位之戰佔有優勢。

上周六的英足盃決賽，李城憑泰利文斯一箭定江山而以1:0擊敗車路士，隊史首次贏得英足盃冠軍，但周二再遇李城表現不及主場的車仔。在英國放寬防疫限制、主隊最多10,000球迷或球場容量25%的觀眾可以入場下，今場比賽有8,000球迷進場觀戰，形勢佔優的車路士開賽22分鐘有迪姆華拿破在禁區內破網，但因越位在先入球無效。32分鐘，車仔有尼高路簡迪傷出，由高華錫入替。僅2分鐘後，華拿在車仔的角球攻勢中再度破網，惟VAR確認他手球在先而食「詐糊」，完半場兩隊互無紀錄。

車路士換邊後繼續施壓，47分鐘獲得角球，由魯迪格近射得手，射入個人今季第一球並為車仔打開紀錄。66分鐘，華拿在禁區內被韋斯利科芬拿侵犯，車仔獲判12碼，佐真奴操刀射入而領先2:0。76分鐘，高華錫在後場失誤，尼迪迪得球後傳交伊恩拿祖，後者在禁區內射入為李城追回一球，但始終未能平反敗局，車仔力保2:1的勝果。

全取3分的車路士目前37戰得67分，以1分壓過李城而升上積分榜第三位，下周日如能在煞科戰擊敗阿士東維拉便可獲今季英超第三名，李城則有可能連續兩季在最後一日確定無緣前四，至於36戰同得59分、分列第六和第七位的熱刺和韋斯咸已肯定不能晉身前四。

66分的李斯特城現時以3分領先少賽一場排第五的利物浦，但後者周三如作客擊敗般尼便與李城同分，並可憑較佳得失球差壓倒李城而升上第四位，李城在英超煞科日將於主場對熱刺，紅軍則會主場迎戰水晶宮。

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