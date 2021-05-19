NBA周二宣佈，溜馬中鋒M端拿（Myles Turner）獲得正名為今季常規賽「封截王」。

根據一般情況，球員要錄得最少70%上陣率，才會獲確認為得分、籃板球、助攻、偷球及封截等統計數據的分項冠軍。今季場均有3.4次封截的M端拿，因傷只打了47場賽事，較所需的51場少了四場，而排第二的爵士中鋒高拔，就在71場常規賽內，場均錄得2.7次封截。

不過NBA指出，若果M端拿能夠額外上陣四場，就算當中再沒進賬，其場均封截數目也會有3.1次，仍然遠高於高拔的2.7次，於是決定作出修訂，為M端拿正名。事實上，NBA過往亦曾作出類似修訂，讓在相關統計項目遙遙領先的球員，就算在未符合出場數目下限的情況下，也能成為項目的冠軍。

現年25歲的M端拿，今季平均每場有12.6分、6.5個籃板球及1次助攻。

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