【綜合瑞士外電】因拒絕進行藥檢被重判禁賽八年的中國泳手孫楊，此前其律師團隊成功推翻國際體育仲裁（CAS）的禁賽令，並獲得第二次聽證會的機會。有指仲裁法庭已落實孫楊的第二次聽證會在本月的25日舉行，不過這次的聆訊將不會對外公開，仲裁法庭表示一旦有裁決結果就會向外界宣佈，因此宣判的日期就成為孫楊能否參與今夏東京奧運的關鍵。

孫楊去年以「要向世界證明自己清白」為由，要求聽證會以公開形式進行，不過據內地傳媒引述一則仲裁法庭寄出的通告顯示，由於訴訟雙方未有要求聽證會要向公眾開放，因此聆訊不公開進行，並以視像會議形式舉行，且不設任何直播或轉播。另外仲裁法庭不會接受任何傳媒採訪，當法庭得出結果之後，將會對外公佈，不過報道指CAS未有說明會否在東奧開幕前公佈結果，令孫楊能否出戰東奧有更多的未知數。

此前根據國家體育總局游泳運動管理中心公佈的東奧游泳項目選拔方法，只要在2019年游泳世錦賽贏得冠軍的話就可以獲得東奧參賽資格，而該屆比賽中孫楊獲得男子200米自由泳及400米自由泳2項冠軍，因此就保留了孫楊參加東奧的資格，因此只要法庭撤銷孫楊的禁賽令，基本上就可以復出參加東奧賽事。