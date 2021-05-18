熱刺當家球星哈利卡尼，終於忍唔住多年冇冠軍，有傳佢已經同球會攤牌要求離隊，仲話佢希望喺今夏歐國盃開踢之前，確定前途問題。雖然卡尼同熱刺仲有三年合約，但明顯已經留唔住呢位英格蘭國家隊隊長個心，有傳英超三雄曼城、曼聯同車路士以及恩師普捷天奴領軍嘅巴黎聖日耳門（PSG），都有意爭奪呢位標價1.5億鎊（約16.5億港元）嘅射手。

今年7月即將28歲嘅卡尼，雖然已為熱刺射入咗220球，但效力咗球會12年仲係一個冠軍都冇，睇見唔少前輩或者前隊友好似貝碧托夫、卡域克同基爾獲加等，離開熱刺後都成功贏到冠軍，卡尼想走唔想做「One-Club Man」都係人之常情。

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雙曼車路士加PSG爭奪

雖然BBC話卡尼未正式提交轉會申請，但有傳卡尼一年前已開始想走人，雖然熱刺方面唔想賣，仲周二啱啱發聲明要求所有人應該專注季尾衝刺，兼認為今個夏天冇乜球會可以畀到1.5億鎊嘅天價。據報曼聯、曼城同車路士已經同卡尼嘅代表接觸，其中曼聯有機會以安東尼馬迪爾加現金作為轉會方案，曼城亦有意將加比爾捷西斯放埋入交易之中，利誘熱刺放人。

不過熱刺唔太想將佢賣畀競爭對手，所以卡尼亦唔排除出國搵食，有機會加盟前熱刺主帥普捷天奴帶領嘅PSG。英格蘭著名「二五仔」奧雲亦立即搧風點火，話外界唔應該鬧卡尼想尋求新挑戰：「職業生涯好短暫，熱刺要贏冠軍仲有好遠嘅路，𠵱家唔走或者以後都走唔到喇！佢對熱刺都好忠誠啦，如果佢整個球員生涯都冇獎牌，會係一個巨大嘅恥辱嚟。」

C朗運走愛車勢離祖記

所以有傳熱刺對留人都打定輸數，開始搵卡尼離隊後嘅接班人。除咗雙曼有機會換嚟嘅馬迪爾同耶穌仔之外，據報都睇中咗列斯聯嘅班福特、修咸頓嘅丹尼艾格斯、拖連奴射手比洛迪等。即管睇吓卡尼嗌走人之後，會唔會引發埋孫興民、迪利阿里一齊離隊嘅星散局面？

同樣有傳想轉會嘅世界級前鋒，又點少得效力祖雲達斯嘅葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度（C朗），由於祖記下季有機會冇得踢歐聯，意媒影到C朗近日安排工人運走佢嘅法拉利跑車，估計C朗正為離開意大利做好事前準備，36歲嘅佢大有機會返母會士砵亭踢波喎。不過祖記下季波衫嘅宣傳相仲有C朗登場，呢位球王嘅去留勢成今夏熱話！