塔圖（Jayson Tatum）周二攻入50分，包括在下半場獨得32分，協助塞爾特人於NBA附加賽，在主場以118:100擊敗巫師，取得東岸七號種籽資格，並將於季後賽首圈硬撼二號種籽網隊。至於落敗的巫師，則會與同日淘汰黃蜂的溜馬，爭奪東岸最後一張季後賽入場券。

因為手腕韌帶撕裂要休戰三個月的J布朗（Jaylen Brown），今仗亦有到場為隊友打氣，但綠軍在這位明星後備缺陣下，在上半場的表現未如理想，正選上陣的史馬特（Marcus Smart）在第二節尚餘3:34秒時，跟巫師後衞比爾（Bradley Beal）相撞後，疑似扭傷足踝，需要返回更衣室接受治理，引起綠軍球迷一陣恐慌，可幸的是，這位防守專家經檢查後證實並無大礙，並於第二節剩餘2分46秒時再度上場。

不過，塞爾特人之後又遇上一陣傷兵恐慌，腳趾本身有傷的R威廉士（Robert Williams）在底線跟隊友塔圖相撞後，又要返回更衣室療傷。雖則他在第三節以正選姿態上陣，但走動明顯受到傷勢影響，結果堅持了一分多鐘便退下火線。可幸的是，塔圖在關鍵時刻撐起球隊，令半場落後52:54的塞爾特人，最終以118:100擊敗巫師，取得季後賽席位。

塔圖全場32投14中，包括在三分線外12投5中，另外在罰球線上17投全中，合共取得50分，外有8個籃板球、4次助攻、2次封截及1次偷球。K獲加（Kemba Walker）今仗亦有29分及7次助攻，T湯臣（Tristan Thompson）則有12分及12個籃板球。

巫師方面，比爾取得全隊最高的22分，韋斯卜克（Russell Westbrook）則有20分、14個籃板球及5次助攻。雖然無法提前出線，但巫師周四仍有機會在第二輪附加賽，與以144:117大勝黃蜂的溜馬決一死戰。至於成功晉級的塞爾特人，則會在周六展開的季後賽首圈賽事，作客出戰星光熠熠的網隊。

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