在英超已提早封王的曼城周二作客白禮頓，開賽10分鐘已經有祖奧簡斯路領紅被逐，曼城亦在領先兩球下被主隊於下半連入三球而倒輸2:3，隊史首次在英超不敵白禮頓，領隊哥迪奧拿賽後表示，球隊必須改善以應付之後的歐聯決賽。

兩隊過去七次在英超交手，曼城取得全勝戰績，總比數更為21:2。周二一戰，曼城開賽2分鐘便由根度簡近門頂入而領先1:0。10分鐘，祖奧簡斯路因侵犯韋碧克而直接領紅被逐。少踢一人的曼城於48分鐘拉開比數，菲爾科頓由後場運球長驅直進殺入禁區射成2:0。

然而僅2分鐘後，多踢一人的白禮頓便由李安度杜沙特破網而追成1:2。72分鐘，阿當韋斯達頭槌建功為主隊扳平後，丹般恩在4分鐘後在禁區內射門被艾達臣摩拉斯撲出後自己補射得手，協助白禮頓以3:2反勝曼城。

哥迪奧拿稱︰「對白禮頓，11個對11是難踢的，10個對11個更加困難，所以我們必須為歐聯決賽而改進。」

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