以頭號種子身份出戰的費達拿，周二在日內瓦網球公開賽16強，以4:6、6:4、4:6不敵西班牙的安度夏，黯然出局。

自今年3月11日以來首次出賽的費達拿，在第三盤一度領先4:2，但安度夏憑着凌厲後勁連贏四局，以6:4拿下第三盤，總分贏2:1晉級，並終止了「費天王」在瑞士主場32連勝的走勢。

「我期望自己能夠做得更好。我在練習時的表現會好一此，但比賽完全不同了，我必須有更好的演出。」費達拿賽後說。「能夠重返球場是一件好事，但這樣敗陣實在令人失望。」

費達拿早前已表示會參加在5月30揭幕的法國公開賽，如今在日內瓦網球賽早早出局，勢將影響到他的備戰工作。不過，這位20項大滿觀男單錦標得主今季的最大目標，預計仍然會是6月底開戰的溫布頓錦標賽，以及7月舉行的東京奧運。

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