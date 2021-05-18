周三英超熱刺續於主場出擊迎戰阿士東維拉。熱刺爭入前四雖然未絕望，但亦只餘下數字上可能，盛傳希望離隊的哈利卡尼仍然要為爭神射手搏盡，加上望保住前六出戰歐霸下，相信今仗仍會全力出擊，讓一球捧上盤。

熱刺上仗主場出擊2:0輕取狼隊，總算重返勝軌。今仗作為季內首場有球迷入場的主場比賽，料一眾熱刺兵亦會更努力回饋球迷支持。熱刺現時陣容完整，射手卡尼以22球與利物浦的穆罕默德沙拿同列射手榜第1，誓力爭入球以第三度成為英超神射手，作為向刺迷的告別禮物。而且，球隊與第七位的韋斯咸同分，若未能保住前六，將要出戰來季初登場的歐洲第三級球會賽事，相信熱刺亦致力避免失落歐霸資格，完季前兩仗將盡力贏波。

至於維拉上輪作客2:3不敵水晶宮，近7場聯賽只贏1場。雖然主力基亞利殊已經復出，不過上仗仍先列後備，狀態似乎未足以應付全場比賽。最近7場聯賽中維拉只有1場成功保清白身，今仗防線要應付卡尼及孫興民保持不失亦困難，加上近年對碰往績熱刺完全佔優下，今仗恐難逃一敗。

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