【本報訊】足總周一公佈即將赴巴林出戰世盃外次圈的港足25人決選名單，足總fb專頁管理員爆出災難級公關事件，錯用足總賬號回覆球迷留言。該管理員昨日發文承認錯失，並承諾未來10天會每天在專頁內介紹至少3位香港球員。

港足即將在本月29日前往巴林出戰餘下的世盃外次圈賽事，主教練麥柏倫選出25人名單，一如既往惹來球迷熱烈討論，球迷對部份落選球員感到不值，包括在周日的港超聯才被麥柏倫選為該仗最佳球員、獲10,000元獎金的流浪中場陳肇鈞。有足總fb專頁管理員錯用足總賬號回覆球迷，指「philip已經試過兩次，兩次出到國際賽都係災難級，唔好啦……」事後雖已把留言刪除，但仍被不少網民發現且截圖。主角陳肇鈞在個人fb疑似還擊，發放一張他周日在港超聯入球後的慶祝相片，寫上「想我死，麻煩瞄好少少，要兜嘢射爆個頭」。

該涉事足總fb專頁管理員昨再發文，指事後已立即向當事人道歉，且認為無論任何時候或身份亦不能胡亂批評球員。為了補償，該管理員表示會在未來10天於專頁每天介紹至少3位香港足球員，讓外界了解更多香港足球。有球迷在該貼文下留言支持，亦有人繼續留言責罵足總，更有人提議該管理員接受「死亡行星」懲罰，以示誠意。