拖連奴周二作客以0:0賽和在比賽尾段有恩莫比尼主射12碼宴客及文路爾拿沙利中柱的拉素，在意甲護級成功，賓尼雲圖則成為今季第三支降班球隊，來季將與克羅托內及帕爾馬在意乙作賽。

在積分榜排第六的拉素主場迎戰排在尾四的拖連奴，全場控球71%但始終未能取得入球，半場與拖連奴互交白卷後，戰至84分鐘有機會打破僵局。恩莫比尼在禁區內被尼高拉斯尼古路侵犯而獲12碼，但他親自主射中柱不入。文路爾拿沙利在補時亦有入球機會，惟他接應路爾斯阿拔圖左路傳中於禁區內頭槌攻門亦中柱，只能與拖連奴以0:0言和。

拖連奴獲得1分後，37戰得36分續居第17位，領先排第18的賓尼雲圖4分，拖連奴護級成功，煞科戰作客拖連奴的賓尼雲圖將在意甲比賽一季後降回意乙。

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