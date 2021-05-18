學界賽事因肺炎疫情停擺多時，隨着疫情漸趨平穩，全港學界精英乒乓球賽將在周三（19號）復賽，先於調景嶺體育館上演男子組單打首日初賽，翌日移師蒲崗村道體育館。女子組賽事則在23號假荃灣西約體育館開打，29號再在同一賽場上演男女子16強至決賽，決出精英賽冠軍。

學界乒乓球及羽毛球精英賽原定去年12月中展開，惟第四波疫情下教育局暫停面授課程，兩項賽事被迫取消。隨着疫情緩和，加上康文署場地重開，學體會三月底宣佈將於本月復賽。繼上周五（14號）上演羽球男子組初賽後，男子乒乓球初賽今早（19號）假調景嶺體育館開打。比賽以單淘汰制進行，每局為11分，初賽至32強以三局兩勝分高下；16強到決賽則採取五局三勝制。男子組共有234人參賽，上屆冠軍于諾轉投林大輝中學，入讀全職運動員課程未有參賽，上屆亞軍施穎亨則繼續代表男拔萃出戰，上屆前八份子中尚有黃凱略（喇沙書院）、黃耀民（荃灣官立中學）、甄正彥（皇仁書院）及溫保庭（福建中學）等好手參戰，力爭冠軍寶座。

疫情下作賽，學體會早前公佈多項防疫措施及特別安排，包括只准認可人士進入場館、運動員只能由一名領隊老師或「非本校教職員領隊」陪同入場、入場前需提交健康申報表、量度體溫及消毒雙手等。比賽期間，運動員可自行決定是否佩戴口罩、運動員不能以手接觸枱面及向乒乓球或球拍吹氣、每局亦不需換邊，以防交叉感染。另外，為安全起見，如有學校因疫情暫停校內面授課，該校的運動員均不能參與比賽，其相關比賽成績將視為棄權處理。

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