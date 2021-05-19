國際奧委會會長（IOC）巴赫表示，奧運期間留在選手村的運動員、教練團成員和職員中，至少75%人都會注射疫苗，而奧委會更希望最終的接種比率，可提升至八成甚至更高。

巴赫在會議上說：「目前已經有多達75％的奧運村『居民』已經進行了疫苗接種或將在奧運會之前及時接種疫苗。但我們的努力不止於此，並有充分理由相信，這個數字將大大超過80％。」

早前日本有民意調查顯示，接近六成受訪者希望日本政府停辦即將舉行的東京奧運，更有日本醫療工會組織要求停辦奧運。巴赫在會議上作出承諾，東奧期間將派出醫療人員到奧運村和比賽場地提供協助。他說：「國際奧委會已向東京奧運組委會提出，讓更多的醫護人員加入國際奧委會的代表團。他們將在奧運村和比賽場地支援醫療服務，並協助執行嚴格的防疫規定。」不過巴赫未有透露這批將協助東京奧運防疫工作的醫護人員，實際人數究竟有多少。

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