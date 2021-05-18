今季歐聯決賽由於受疫情影響，早前歐洲足協宣佈會由原來的土耳其伊斯坦堡，移師至葡萄牙勁旅波圖的主場上演。歷史性首度躋身歐聯決賽的曼城在周二透過官方網站宣佈，班主蒙蘇將負責為曼城官方球迷會支付前往葡萄牙所需的航班、病毒檢測及門票費用。

此前有報道指，雖然這場歐聯決賽曼城將會獲發6,000張門票，不過由於球迷搶購從英國前往當地的機票，導致航班價錢急升，再加上前往葡萄牙需要再作病毒檢測，可能會令到不少藍月球迷無法前往葡萄牙。所以為了減輕藍月球迷在疫情下的經濟壓力，曼城班主蒙蘇決定出錢資助前往當地觀戰的球迷會成員，這位藍月班主透過曼城官方網站表示：「哥迪奧拿與球隊經歷了一個如此出色的球季，他們進入歐聯決賽，對球會而言是個歷史性的時刻。因此要盡可能讓較多的球迷有機會觀看這場比賽，特別是那些多年來一直支持曼城的球迷。」

曼城主席穆巴拉克續指：「在這場歐聯決賽之前，球迷需要面臨財務以及其他的壓力。希望班主蒙蘇的倡議，可以令到大多數到場的球迷專注於享受這一天，不是擔心如何承受在疫情之下，而變得更加沉重的旅遊負擔。」

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