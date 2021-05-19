迪姆華拿周二在車路士對李斯特城的英超上半場比賽兩度入球無效，但下半場在車仔領先一球下博得12碼，球隊最後順利以2:1戰勝李城而升上聯賽榜第三位。賽後，華拿承認自己不夠運，並指今戰上半場是他全季的寫照，為Sky Sports任球評的利物浦名宿桑拿士更狠批華拿，指他作為一家大球會的中鋒數據是非常糟糕。

德國球星華拿周二在上半場相當不夠運，第一次將皮球送入網後因越位在先而無效，其後再破網又被VAR確認為手球而第二度食「詐糊」，他在賽後接受Sky Sports訪問時表示︰「我想上半場是我全季的寫照。每次我很接近入球時，最後總是失諸交臂，對我來說這也許是我最不夠運、或者是我可以經歷的最不夠運的一季，因為不可能更差了。」

車路士上半場與李城互交白卷後，下半場由魯迪格打破僵局，華拿其後博得12碼並由佐真奴費路操刀射入而擴大領先優勢，雖然伊恩拿祖為李城追回一球，惟最後仍然以1:2不敵車仔。佐真奴目前以全部來自12碼的7個入球成為車仔今季在英超入球最多球員，25歲的華拿在34場英超則只有6球進賬，其中他在最近26場頂級聯賽只入了2球，對積分榜上半區球隊只入了1球，來自上月作客韋斯咸的比賽。

桑拿士認為，如果車路士要經歷困難時期，華拿將會成被批評的對象。桑拿士說︰「作為一家大球會的中鋒，他的數據是糟透了，但他看起來總是有機會，因為他十分迅速、充滿動力，而他衝刺可以擊敗大部人。」

桑拿士指，華拿賽後與球迷慶祝時沒有垂頭喪氣是好事，「他來車路士前是一名射手，現在也許他尚未能發揮，但佐真奴、你的中場球員、以7個入球成為你隊中入球最多球員，在最高水平賽事靠12碼入球是不會成功。他們必須找到一名射手，不管是華拿、夏維斯或者是再引入的人。他們需要一個徹徹底底的射手，我認為那將是他們的最後一塊拼圖。」

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