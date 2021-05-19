D沙邦尼斯（Domantas Sabonis）周二取得14分、21個籃板球及交出9次助攻，協助溜馬在東岸附加賽以144:117大勝作客的黃蜂，保住出線季後賽的機會。

身為東岸9號種子的溜馬，今仗雖有拿維治（Caris LeVert）因為觸發防疫規定而無法上陣，正選中鋒Ｍ端拿亦告腳傷缺勤，但全場有21分進賬的D麥達莫（Doug McDermott），在第一節已攻入16分，協助主隊拋離同樣有哥頓希活（Gordon Hayward）養傷的黃蜂40:24。溜馬之後越打越順，更一度領先39分之多，最終以144:117淘汰10號種籽黃蜂，並將與塞爾特人及巫師的負方，爭奪東岸最後一個季後賽席位。

溜馬今仗有8名球員得分上雙，除了D沙邦尼斯與D麥達莫表現神勇外，比錫特（Oshae Brissett）亦貢獻了23分，麥干奴（T.J. McConnell）有17分，博丹（Malcolm Brogdon）也有16分斬獲。

黃蜂方面，M布歷捷斯（Miles Bridges）取得23分、C薩拿（Cody Zeller）得17分，洛斯亞（Terry Rozier）攻入16分，拿美路波爾有14分，但仍未能阻止球隊出局。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波