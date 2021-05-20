今季帶領國際米蘭重奪意甲錦標的教練干地，因為在今年2月的意大利盃準決賽，舉中指羞辱舊東家祖雲達斯會長阿涅利，與球會一同被意大利足總罰款2,000歐元（約1.8萬港元）。

事件要追溯到2月9日的意盃準決賽次回合比賽，領軍作客祖雲達斯安聯球場的干地，在賽後返回更衣室途中，被鏡頭拍到突向看台上的阿涅利豎起中指，隨後阿涅利也非常惱怒，走下看台時唸唸有詞，疑似用意大利語爆粗，叫干地閉嘴。

事後，干地曾在受訪時為自己的行為道歉，但稱自己是被對方觸怒才有這樣的反應。不過，意足總經調查後不接受干地的解釋，但也只是輕罰他與國際米蘭各繳出2,000歐元作罰款。

祖雲達斯剛剛在周三意盃決賽，以2:1擊敗阿特蘭大，隊史第14次贏得該盃。

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