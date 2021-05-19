巴西球星韋利安雖然喺舊年免費加盟阿仙奴，不過佢嘅人工一啲都唔平，每個禮拜賺緊槍手22萬鎊，點知踢咗成季英超咁淨只入得一粒，明顯係高薪低效嘅大水貨！

英國《太陽報》就話，夏天即將33歲嘅韋利安將會喺夏天離廠，目的地將會去美職聯加盟有碧咸做班主、菲臘尼維利做教練嘅國際邁阿密。

目前呢支美職聯球隊有唔少球星，好似希古恩、馬度迪等人，其中希古恩賺緊成350萬鎊年薪，雖然人工就唔夠英超多，但韋利安自己知自己事，繼續留廠好大機會淪為後備，倒不如去美國嘆下世界好過喇！

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