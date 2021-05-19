不少球星後代都選擇追隨父母走上運動員之路，但即使是兩父女，興趣亦可大不同。NBA公牛名宿洛文（Dennis Rodman）籃球生涯勇奪五隻冠軍指環，二女Trinity亦遺傳爸爸優良的運動基因，不過今日19歲生日的她就「棄籃投足」選擇踢足球，年初更在女子美職選秀以榜眼身份加盟華盛頓精神。對比起爸爸的瘋狂，她透露媽媽才是自己偶像。文：華弟

洛文球員生涯的「壞孩子」風格至今教球迷難以忘記，七彩繽紛的髮色、獨有的時尚感、狂暴惹怒對手，風流倜儻頻換女友，甚至跟女伴在公牛場館發生性行為。較純情的Trinity未像爸爸年少般瘋狂，而且更加專一，其社交媒體上都是跟友人和男朋友放閃的照片。她亦沒受父親的籃球夢薰陶，反而選擇了足球，但一樣的是她跟洛文都擁有優秀運動基因，早年已為美國女足U17踢比賽，去年中北美洲及加勒比地區U20錦標賽她更為國家隊轟入九球，隨即被提名為美國年度最出色年輕女足球員。

棄學業首踢美職破紀錄

Trinity大學時期本打算就讀加州大學洛杉磯分校（UCLA），發展足球事業，後來希望跟打籃球的哥哥DJ洛文（DJ Rodman）就讀同一大學，於是改變心意選擇華盛頓州立大學，並加入該校女足隊。不過其大學新秀年受疫情影響，賽季被推遲到今年春天進行，Trinity不想浪費時間，遂放棄大學生涯一心投身美職。結果18歲的她，於選秀首圈被華盛頓精神以第二籤選中，成為女子美職史上最年輕被選中的球員。這位小將本月10日再刷新美職紀錄，她當天為華盛頓精神「地標」上陣鬥北卡羅萊納勇氣，結果她於下半場60分鐘射入職業生涯首球，成聯賽史上最年輕的美國球員取得入球。雖然球隊最終負2:3，但其表現已令球隊很深刻，她說：「落場時我球隊正落後，那時我只想為球賽帶來影響力，為隊友帶來能量，那入球真的很美妙。」

媽媽才是心目中的偶像

洛文曾與已故名宿拜恩（Kobe Bryant）交手，Trinity於八歲參加青年隊比賽時亦遇上拜恩大女兒娜塔莉亞（Natalia Bryant），她憶起這位籃球傳奇曾當面讚揚自己：「我記得有次比賽，拜恩特別在賽後跑來找我，讚我說『你真是太厲害了』。」那時起，洛文便會和拜恩一起來看兩位女兒比賽，建立起友好關係。

Trinity又說，有個打NBA的爸爸，但媽媽其實才是她真正的學習榜樣：「我有這樣的父親，沒人會問我媽媽，因她明顯不是位NBA球星。但我想大家知道媽媽一直支撐着我，是我生命的所有、好朋友及我的支柱。雖然她沒打NBA，但她有個非常具競爭力的思維，她是位超強女人，是我偶像。」

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