周三熱刺在主場1:2不敵阿士東維拉後，此前有傳已向球隊表明想離隊的射手哈利卡尼，在賽後向球迷拍手致意一幕再引發起外界猜測。近日在前曼聯後衞加利尼維利主持的一個名為「The Overlap」的節目中，卡尼就表示希望可以踢到如歐聯這種最大的比賽，因此的確有離隊的念頭出現，卡尼更提到自己希望可以每一季也有獎盃落袋。

根據該節目所展示的短片中，可以看到加利尼維利與卡尼在打高爾夫球時，卡尼被問到今個夏天會否是自己職業生涯中的一個十字路口時，卡尼回應：「我是這樣認為的，我覺得應該要與球會相討一下。正如你所說，我想參加最大型的比賽，經歷一些重大的時刻。以今季為例，我在歐聯賽場看到一些英格蘭球隊踢得非常好，這就是我想參加的比賽。所以這就是我職業生涯中需要反思的時刻，我會與主席利維進行一次對話，不過我的未來最終會由自己作主。」

卡尼又在節目中明確表示，自己不想日後回顧職業生涯時，並沒有實現到自己的夢想：「我不想在職業生涯結束時後悔，我之前提過，我不會說自己整個職業生涯也留在熱刺。我不會害怕說自己希望達到C朗以及美斯的水平，這是我的終極目標。至於我現在的目標，就是要在每個球季都贏到錦標，然後每一季攻入50至70球，這才是我的動力。」

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