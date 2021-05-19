【本報訊】佛誕日下午於旺角大球場上演的港超聯爭標組賽事，天水圍飛馬憑孫銘謙和劉學銘在上、下半場各入一球，以2:1擊敗半力出擊的傑志。傑志落敗後對爭標形勢毫無影響，最後一戰賽和東方龍獅即可衞冕。

東方周二晚不敵理文，所以傑志就算今仗不論任何賽果，煞科戰只要賽和東方仍可封王，故今仗作出不少輪換。炎熱天氣下，飛馬開賽約30秒就已有達施華攻門，更在八分鐘先開紀錄，胡晉銘右路傳中，郭劍橋判斷失誤，孫銘謙衝前射入，為飛馬領先1:0。之後兩隊都放慢節奏，半場飛馬領先1:0。

易邊後傑志換入安永佳，串演左翼的他在56分鐘交出助攻，傳中予右翼賓紀文門前撞入，為傑志追成1:1。不過，飛馬立即就再次領先，謝朗軒右路「手榴彈」，古安奴前柱跣後，劉學銘搶點成功射入，飛馬在58分鐘領先2:1。傑志其後有艾力士射入空門，但越位在先。最終飛馬保住2:1勝果，重返第三位，下周日對理文只需賽和即可以第三位完成球季；今仗戰果對傑志沒有影響，下周日對東方只要賽和即封王。

飛馬主教練郭嘉諾賽後指，今次是他教練生涯首度擊敗傑志：「我肯定我在太陽飛馬三季都沒贏過，在元朗時也沒試過，不過也無暇慶祝了。理文踢了兩場很好的比賽，我們必需小心。」賽程頻密，加上天氣炎熱，對飛馬是很大挑戰，郭嘉諾續說：「基斯有點暈，胡晉銘半場時也是，有點中暑的感覺。我們在爭標組四隊中，可輪換的球員最少，希望球員頂硬上。」

早前曾在比賽期間被郭嘉諾趕離球場的孫銘謙今仗攻入一球，郭希望這入球可證明他值得入選港足。另一位功臣劉學銘就指很高興攻入今季首球，亦是對球隊很關鍵的一球。次循環飛馬主場對傑志一仗，劉學銘在完場前入替，未能在角球守住安永佳被對方頂入絕殺球，劉學銘說：「上次因我失三分，今次因自己的入球得三分，覺得是扳回一城。」傑志主教練朱志光就指8日內踢3場比賽，球員需要休息，因今仗勝負不會影響煞科戰，所以不希望部份球員去拼。