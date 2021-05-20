周三英超熱刺主場對阿士東維拉的賽事，比賽的焦點當然落在賽前盛傳已向球隊攤牌要求離隊的射手哈利卡尼。這位27歲前鋒賽後更繞場一周向入場的熱刺球迷揮手，現場掌聲雷動，更似與球迷作最後告別。

因英超最後兩輪主場可予最多10,000名球迷入場，所以今仗熱刺主場迎來全季首場，亦是唯一一場有球迷入場的主場賽事。不過，球迷一直抗議球會主席利維，以及冠絕全英超的60鎊入場門票票價，加上周三一戰全隊表現差勁，所以賽前及比賽期間亦一直噓聲四起。完場後，近日的焦點人物卡尼與隊友齊齊在場上向入場的球迷拍手表達謝意，期間卡尼圍繞球場行足一圈，場面感人，不禁令人猜測今仗可能是卡尼最後一次以熱刺球員身份於熱刺球場出戰。

不過賽後領隊美臣就表示這只是正常的賽後行動，並非所謂告別，「這是很正常向球迷道謝的舉動。他對球隊意義非凡，他仍然是熱刺一員。過去24小時我已經多番提回答卡尼的問題，我更傾向回答比賽的問題多於個人問題。」

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