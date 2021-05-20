周三NBA另一場附加賽，衞冕湖人主場迎戰勇士。今仗湖人有雙星勒邦占士（LeBron James）及安東尼戴維斯（Anthony Davis，AD）聯袂上陣，不過勇士靠「咖哩仔」史堤芬居里（Stephen Curry）神勇演出一直領先。但最後階段湖人有占士射入一記遠程三分，以103:100力克勇士，奪得西岸第7種籽，順利打入季後賽。

是役除湖人一開波追平2:2外，半場時間全是由勇士領先，首節更一度拉開雙位數分差，但湖人藉勇士進攻死火追近至最少落後一分。然而，上半場湖人兩大天王表現一般，二人合共僅攻入11分，依靠半場得分最高，5射5中得12分的卡路素（Alex Caruso）支撐大局。第二節咖哩仔再次出場後勇士隨即拉開比數，這位新科得分王臨完半場射入一記壓哨三分，雖然早段外投手感冰冷，但第二節射入3記三分之下，個人獨得15分，助勇士完半場以55:42領先。

第三節戰情更為精采，早段主場的湖人靠控衞舒路達（Dennis Schroder）攻入7分打出一段14:2的攻勢，再次追近至只落後一分，不過勇士隨後有巴斯摩亞（Kent Bazemore）及咖哩仔接連射入三分，又將分差拉開至雙位數。然而尾段占士射入三分，加上AD入樽得分，助「紫金軍團」追至77:79完第三節。

第四節在咖哩仔休息下，湖人乘勢反先打出8:0的攻勢，但待咖哩仔再度上陣後，勇士又隨即收復失地。比賽尚餘2分7秒時，占士一次上籃被祖蒙特格連（Draymond Green）封阻，但格連封阻時打到占士臉部，占士狀甚痛苦，倒地後更需要軍醫入場診治滴眼藥水，不過卻始終無阻他成為英雄。

比賽尚餘不足1分鐘，當時兩軍打成100:100平手，其時湖人一次攻勢24秒進攻時間即將完結，球落在站於三分線外的占士手上，隨即起手轟入一記34呎的超遠三分。湖人亦因此記三分奠定勝局以103:100力克勇士，成功奪得第7種籽之位，季後賽首圈鬥太陽；而落敗的勇士就需鬥擊敗馬刺的灰熊，爭奪第8種籽之位。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波