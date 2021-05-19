【全港學界乒乓球精英賽】

【本報訊】全港學界乒乓球精英賽周三復賽，拔萃男書院球手、上屆亞軍施穎亨於男單初賽連過三關，輕鬆躋身16強。闊別賽場近年半，他坦言狀態有影響，但仍有信心衝擊冠軍寶座。

學體會連續兩年取消雙打項目，只保留男女單賽事，男子組首日初賽昨率先在調景嶺體育館上演，上屆亞軍、就讀男拔萃的施穎亨被列為頭號種籽，於首圈輪空，及後三仗以強勁扣殺及穩定發揮技壓對手，順利打入29日的16強賽事。去屆前8分子、皇仁書院的甄正彥則在下線連過3關，與前港青代表、喇沙書院的梁詠賢齊殺入16強。

疫情下過去一年屢次封場，年僅16歲的施穎亨透露自上屆精英賽後，已未曾參與正式比賽。闊別賽場近年半，他坦言狀態難免受影響，發揮不如賽前預期：「練習成果打到出來，但第二場較緊張，有不少大意失誤，幸好險勝。」上屆冠軍、前男拔萃隊友于諾未有參戰，他不諱言有信心染指冠軍，但特別提及梁詠賢：「以前與他在港青做隊友，見他今仗狀態依然很好，加上打法全面、主動，頗欣賞他。」戰罷首日初賽後，今日賽事移師蒲崗村道體育館進行，黃凱略（喇沙書院）、黃耀民（荃灣官立中學）及溫保庭（福建中學）等好手將先後亮相，爭奪其餘8個16強席位。