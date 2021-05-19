車路士上周六在英足盃決賽敗予李斯特城屈居亞軍，但三天後回到英超戰線成功復仇，2:1力挫對方，最重要是藉這場勝仗搶得爭奪前四的主動權，只要接下來在下周日的英超煞科戰，能一鼓作氣擊倒阿士東維拉，就可確立季軍位置，但領隊杜曹賽後未敢太樂觀，表示工作還未完成。

文：盧卡東尼

車仔李城冤家路窄，季尾竟要碰頭兩次，而且要在3天內完成這2場比賽。上周六英足盃決賽，李城憑中場泰利文斯一箭定江山，在溫布萊以1:0氣走全場射門多1倍的車路士，只不過三天後改為來到敵軍主場的史丹福橋，又有8,000名主隊球迷入場吶喊助威，「狐狸」無力再重演上周的神勇演出。

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李城煞科戰鬥熱刺難踢

雖說是一場聯賽，但今仗勝負關乎來季歐聯參賽資格。杜曹早就強調會當盃賽決賽一樣踢，結果他帶領的車路士上半場雖有迪姆華拿兩度食「詐糊」，但換邊後戰至47分鐘就憑中堅魯迪格在角球攻勢中門前撞入，打破缺口；華拿雖然未有入球，但66分鐘在禁區內博得敵衞韋斯利科芬拿侵犯，佐真奴費路操刀12碼射成2:0；李城踢到76分鐘才由後備上陣的伊恩拿祖「破蛋」，惜未能平反1:2的敗局。

簡迪受傷杜曹派定心丸

車路士勝出後，目前已反壓李城一分，升上聯賽榜第三位。在下周日上演煞科戰前，英超前四之戰也來到白熱化階段，車仔、李城及利物浦爭奪兩個歐聯席位，車仔已搶得主動權，只要在煞科戰作客擊敗維拉，就不用理會另外兩隊的賽果如何，拿下季軍及下季歐聯入場券；反觀李城最後一仗要在主場鬥強敵熱刺，對方就算進軍歐聯夢碎，仍要盡力爭奪歐霸盃參賽資格，相對利物浦煞科戰主場對無欲無求的水晶宮，李城似乎爭四難度更大。

不過，杜曹就未敢自滿：「今仗己隊表現確實出色，但工作還未完成，我們需要拿今仗的表現出來，去應付未來兩場比賽。這是一場重要的勝利，但現在絕對不是時候去慶祝。」杜曹所指的未來兩場比賽，除了煞科戰，還有月底歐聯決賽大戰曼城。

季尾表現出眾的防守中場尼高路簡迪，今仗僅踢了半小時就要求退下火線，由高華錫入替。不過，杜曹就不太憂心，也否認他會缺席未來兩場大戰：「他沒有受傷，只是感覺腿筋有點問題，是擔心繼續比賽會受傷。我們冒險讓高華錫上陣，而他也是剛傷癒不久，但這個冒險仍讓我們贏下一場季尾最重要的比賽。我現在只希望簡迪沒事，有或沒有他，我們的表現也完全不同。」