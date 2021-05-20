藉着梅開二度的尼高拉斯比比在補時階段奠定3:1勝局，阿仙奴周三擊敗水晶宮後，重燃進軍歐洲賽的希望之餘，還分分鐘有機會5年來首次在積分榜排名壓過北倫敦宿敵熱刺。

阿仙奴該仗35分鐘就由比比先開紀錄，但踢至下半場62分鐘，被水晶宮的賓迪基頭槌衝頂攻陷。正當以為要1:1完結這場賽事之際，踢至補時1分鐘，後備上陣的加比爾馬天尼利在門前快對方門將一步，控定後送入空門，然後去到補時最後1分鐘，再由比比在右路個人表演，在多名敵衞緊纏下仍扭入禁區射入，最終兵工廠有驚無險下以3:1勝出。

連同今場勝仗，阿仙奴已在聯賽累積4連勝，而且藉同日排第7的熱刺敗給阿士東維拉，目前與該隊縮窄至1分差距。雖然韋斯咸同日作客以3:1反勝西布朗後，兵工廠已經沒有足夠分數衝上第6位，無法好像對上3季一樣出戰歐霸盃比賽。不過，歐洲足協（UEFA）下季會開辦另一項新賽事名為歐洲協會聯賽（UEFA Europa Conference League，簡稱歐協聯），今季會由英超排第7的球隊出戰，因此現時排第9的兵工廠，因與第7的熱刺及第8的愛華頓只差1分，仍有機會奪取這個來季新興的歐洲賽資格，前提當然是要在煞科日戰勝白禮頓。

另外，兵工廠假如趕過熱刺，將繼2015/16球季後首次在聯賽榜的排名位於對方之上。他們最近在聯賽氣勢確實勝過熱刺，數據指出兵工廠在對上23輪聯賽搶得44分，全英超同期只有冠軍曼城搶得的分數比他們多。當然，熱刺只要煞科日擊敗李斯特城，就可以粉碎兵工廠一切期望，而且積分上，他們仍有望追上韋斯咸而搶得歐霸盃資格，但要寄望對方在最後一輪比賽主場對修咸頓全失3分。

英超球隊下屆歐洲賽資格的分配名額

歐聯：英超第1至第4位球隊（根據目前聯賽排名，順序為曼城、曼聯、車路士及利物浦）

歐霸盃：英超第5位球隊及英足盃冠軍（因李斯特城捧走英足盃，而該隊已肯定可透過聯賽奪得歐聯或歐霸盃資格，靠英足盃封王獲得的資格會改由排英超第6的球隊頂上，根據目前聯賽排名，順序為李斯特城及韋斯咸）

歐協聯：英聯盃冠軍（因曼城捧走英聯盃，而該隊已奪歐聯資格，因此參加歐協聯的資格會改由排英超第7的球隊頂上，根據目前聯賽排名，會是第7位的熱刺）

英超煞科戰賽程（只列可能出戰歐霸盃及歐協聯的球隊）

車路士（3）：作客對阿士東維拉（11）

利物浦（4）：主場對水晶宮（13）

李斯特城（5）：主場對熱刺（7）

韋斯咸（6）：主場對修咸頓（14）

熱刺（7）：作客對李斯特城（5）

愛華頓（8）：作客對曼城（1）

阿仙奴（9）：主場對白禮頓（16）

列斯聯（10）：主場對西布朗（19）

（）內為目前聯賽排名

資料來源：英超官網

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