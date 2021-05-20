繼舒利亞、亨利、簡東拿、堅尼、林柏特和伯金之後，周四英超賽會再公佈另一人入選英超名人堂的球星，前利物浦「神奇隊長」謝拉特在公眾投票中得票最高，以大熱姿態順利入選英超名人堂。

職業生涯在利物浦起步的謝拉特，為紅軍征戰沙場足足17年，英超官網形容他以不斷的奔跑、精準的傳球、不可思議的攔截及驚人的射門激發隊友，整個英超生涯攻入120球交出92次助攻。

同時謝拉特自98年至15年間為利物浦上陣504場英超聯賽，與隊友加歷查（508次）是利物浦史上在英超上陣破500場的球員。且謝拉特曾獲得6次英超每月最佳球員獎項，雖然他的球員生涯曾贏得歐聯、英足盃、英聯盃等冠軍，遺憾的是他未能替紅軍捧起英超冠軍，但他出眾的表現已明顯贏得英超球迷的歡心，在公眾投票中榮獲「票王」殊榮。

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