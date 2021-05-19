比利時政府周三宣佈，所有被徵召踢今夏歐國盃的大軍球員，都必須接種新冠肺炎疫苗。

比利時日前公佈了26人大軍名單，盧卡古、奇雲迪布尼及夏薩特等球星悉數入選，而該國政府要求這些球員必須在賽事開打前接種疫苗，才能代表國家隊出征。

該國足總還表示：「關於我們在歐國盃要擔當的角色，這（注射疫苗）非常重要，非常感謝幫助我們實現這一目標的所有人。」據當地媒體表示，比利時球員會接種美國推出的強生疫苗。該疫苗由強生旗下製藥子公司Janssen製造，單劑接種便可。

下月11日展開的歐國盃決賽周賽事，比利時會與俄羅斯、丹麥及芬蘭同處B組，而他們首戰就會硬撼俄羅斯。

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