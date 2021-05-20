早排曼聯一班球迷，就因為要向班主抗議而衝入球場示威。嚟到周日，飛燕諾主場贏華域克3:0嘅荷甲賽事，一班飛燕諾球迷都有樣學樣，仲要攞埋煙花入場呀。見到一班球迷有晒隊形咁闖入球場，唔好話班球員唔知咩事啦，連個球證都睇到呆晒，心諗唔係入嚟搞事啩。好在佢哋入場係嚟支持自己愛隊啫，班飛燕諾球員知道佢哋嘅目的之後都好識做，繼續留喺場上，仲拍晒手多謝佢哋嘅支持呀。

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