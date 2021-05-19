【綜合美國外電】現年32歲，曾效力紐約人、火箭及湖人等NBA球隊的林書豪，周二透過社交平台發文表示，已放棄重返NBA的夢想。「5月16日。在我心目中已圈定這個日期，作為獲重召返回NBA的最後限期。」

林書豪表示，雖然之前轉戰CBA，但他知道自己仍然是一位NBA球員，當時有NBA球隊表示希望近距離觀察其表現，所以投身G-league加盟聖克魯斯勇士，可惜最終未能獲得任何聘約。

「他們（NBA球隊代表）希望親身看我打球，於是我放棄了海外賽季，去G-league打球，而通常甚少老將會這麼做。我為自己感到驕傲，我在G-league的表現出色，並在多項控衞數據帶頭，投射命中率更是生涯新高。」林書說續道。「我一直看着其他球員獲得聘約與機會，我跟自己說，我只需要一份10日合約，只要有一個重返球場的機會，我就可以一鳴驚人，因為這正是我開展職業生涯的方式。」

「基於一些我無法完全知道的理由，這個機會始終沒有到來，但我已證明自己比以往更優秀，亦具備成為NBA球員的實力，但正如我之前說過，做人要有偉大的夢想，也要勇於承受心痛的風險。」

儘管重返NBA夢碎，但林書豪強調自己無悔，並鼓勵亞裔球員繼續追尋夢想。他說：「當你有機會的時候，不要猶豫，不要擔心別人認為你不屬於那裏。當你已踏進門內，就把那扇門踢開，然後再把其他人帶到那裏跟你一起。」

早前有消息指，曾效力北京首鋼、但最終未能奪得CBA總冠軍的林書豪已跟一些中國球會聯絡，將有機會重返CBA。