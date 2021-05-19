皇家馬德里前鋒賓施馬自從喺2015年涉嫌利用性愛錄影片段，企圖勒索法國國家隊隊友華布拿後，就一直未有再入選國家隊。雖然佢已經缺席咗2016年歐國盃同2018世界盃2屆大賽，但今季憑住出色表現，終於成功打動法國教練迪甘斯。迪甘斯禮拜二公佈今夏歐國盃嘅26人大軍名單當中，賓施馬事隔接近六年終於獲得重召，連後輩基利安麥巴比知道後都讚好。

曾寸基奧特高卡車級數

賓施馬上次披上高盧雄雞戰衣已係2015年10月嘅事，之後因涉嫌勒索華布拿冇份入國家隊之外，呢位皇馬前鋒仲曾經公開炮轟迪甘斯係因為種族歧視先冇徵召佢，當時兩人關係已經跌到冰點。本以為賓施馬嘅國家隊生涯已經告一段落，但近年賓施馬成功喺皇馬擔大旗，得以重新入選國家隊，相當興奮嘅賓施馬立即喺twitter宣佈呢個消息：「我要多謝屋企人、球會、朋友同埋一直支持我嘅人。」

至於今次賓施馬之所以獲得解凍回歸國家隊，迪甘斯就話自己一早已經同呢位皇馬前鋒傾過，而且仲解決咗大家之間嘅分歧：「我唔會講我同賓施馬傾過啲乜，最重要係佢𠵱家返咗嚟。」過去賓施馬幫法國隊踢大賽嘅時候，球隊成績一般，最好一次就係2014年世界盃喺8強止步，而且佢亦好招積，曾經以F1同高卡車之比去寸另一位隊友基奧特級數比唔上佢。

中前場超班馬迪爾落選

今夏歐國盃被視為奪冠次熱嘅法國，喺賓施馬回歸後，26人大軍名單可以話係星光熠熠。前線除咗基沙文、基奧特、麥巴比同京士利高文呢幾位鐵膽之外，今季喺法甲同德甲表現亮眼嘅賓耶達同馬古斯杜林亦有份，相反今季喺曼聯冇太多表現、近期先至傷癒復操嘅安東尼馬迪爾就落選。雖然鋒線人才濟濟，但係後防線就相對令人冇咁放心，今季喺皇馬有唔少甩漏嘅華拉尼預計會係正選中堅，不過其他中堅好似派斯奴甘佩比、基文迪朗格勒或者葛特蘇馬都唔算穩陣，就算有洛里斯把守最後一關，後防隨時成為法國今夏歐國盃嘅致命傷。

至於過去一直都係皇馬收購目標嘅麥巴比，就終於有機會喺國家隊同賓施馬合作，唔知係咪預告埋來季佢兩個都會幫皇馬一齊打江山，呢位22歲法國前鋒得知賓施馬回歸嘅消息後，喺ig上載咗張同賓施馬着住法國隊戰衣慶祝嘅相。