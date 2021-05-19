三項大滿貫男單錦標得主、今年36歲的瑞士男子網球好手華域加，因左腳傷患無法及時回復狀態，宣佈退出今屆法國網球公開賽。

華域加今年三月接受了一項小手術治療左腳傷患，本預料需要休戰數周便可復出，並可趕及參加5月30日展開的法國網球公開賽。不過其發言人周二表示：「華域加在動完手術後，未能及時回復狀態。他現在跟團隊全力訓練，希望可在六月開始的草地場比賽復出。」

華域加是2015年法網男單冠軍，但近年備受傷患困擾，目前世界排名已跌至346位。華域加是繼英國好手梅禮後，另一位因傷退出今屆法網的男子網球名將。

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