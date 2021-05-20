利物浦周四發佈來季主場新球衣款式，並會在煞科戰對水晶宮首次穿上這件球衣亮相兼作賽，但橙色衣領的設計就被網民指和羅馬過去的球衣款式相似。

紅軍於周四早上8時在社交網站透過影片公佈這件新球衣，包括穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼、安德魯羅拔臣、門將艾利臣比加以及養傷了差不多全季的中堅華基爾雲迪積克，都有在影片中穿上新球衣出現。新球衣最顯眼的不同之處就是衣領位置，由今季的綠白V領變成橙色圓領，而袖口也是橙色。

據說設計啟發自紅軍1964年由傳奇領隊山奇利領導的球季，不過，有網民對於去年成為球衣生產商的Nike這款設計就有微言，有人認為橙領與羅馬過去其中一款球衣太相似：「為甚麼他們（Nike）要給我們一件羅馬球衣？」、「我的第一印象就想到羅馬，真可惜，因為我個人很喜歡今季那個設計。」

「一剔牌」去年夏天開始取代New Balance成為利物浦的贊助商，之前因為「新平衡」指責紅軍涉違反合約條款與一剔牌簽約，還一度與紅軍對薄公堂，只是後來糾紛解決，法庭判利物浦勝訴，與一剔牌簽下的新協議才正式生效。利物浦發佈完主場球衣後，還會在未來幾周陸續推出第二及第三作客球衣。

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