布魯日是今季比甲常規賽的入球王，且常開[3球]，在周四的比甲冠軍附加賽作客踢法主動的安德列治時，相信入球不會少，信數據就要吼實今場開[3球]。（明日3:00am開賽）

布魯日不單是常規賽一哥，入球亦冠絕整個聯賽，34場入73球，今訪安德列治，雲拿根料會復任正選，配合前鋒巴斯杜斯等，入球有保證。對手安德列治近12場都有入球，而且有前鋒盧卡斯尼美查狀態不俗，不難在布魯日身上取得入球。由於安德列治近5次聯賽鬥布魯日有4次開[3球]（見附表），而布魯日今季竟有20場開[3球]之多，今役當然要追[3球]。

至於亨克迎安特衛普一役，則不妨考慮亨克「半勝」，亨克近六次在聯賽與安特衛普交手，半場共獲4勝1和1負，且亨克在附加賽表現神勇，獲3勝1和，反觀安特衛普則只得2和2負，越踢越沉，因此亨克「半勝」值敲。（明日0:30am開賽）

賽制方面，比甲前4名球隊可晉身冠軍附加賽。比賽採取主客雙循環賽制，每隊各自會以常規賽總得分的一半為底分，分數會被四捨五入計算。勝得3分，和得1分，負得0分；以積分多寡釐定名次。若有兩支或以上隊伍得分相同，先扣除常規賽四捨五入所獲得的分數，若得分仍然相同，則按聯賽排名釐定名次。

混合過關

星期四（待定） 亨克半勝x

星期四（待定）安德列治[3球] 2x1

安德列治近五次聯賽鬥布魯日入球多

日期 戰果(半場) 總入球

02/05/2021 客和2:2(0:0) 4球

11/04/2021 主勝2:1(0:0) 3球

04/10/2020 客負0:3(0:1) 3球

19/01/2020 主負1:2(1:1) 3球

22/09/2019 客負1:2(1:1) 3球

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瑞超：馬模主場醒 「半大」有保證

衞冕的馬模今季續有不俗表現，其中主場表現特醒，在周四聯賽迎戰第七位的艾夫斯堡時，料於上半場已有入波，宜取中位數1.5球的「半大」。（球賽編號：星期四2；明日0:30am開賽）

馬模目前以7戰得14分排第2位，落後榜首的佐加頓斯兩分，為了續向佐軍施壓，今迎艾夫斯堡定全力爭勝。馬模今季主場表現不俗，5場主場比賽共獲4勝1和，當中有4場開「半大」，若連上季計算在內，馬模近11場主場比賽更有10場「半大」（見附表），今役攻擊主力如安東尼奧高拿克等都能候命，不難半場已有比數。艾夫斯堡亦是攻優於守的球隊，但上場迎咸史達斯時於半場領先2:1下反輸2:3，士氣難免受打擊，今訪馬模或早早就失守。

至於同樣宜捧「半大」的，還有挪超洛辛堡迎白蘭恩一役。洛辛堡乃挪超傳統班霸，不過近兩季都無法於聯賽封王，今季亦仍未入局，3場聯賽共1勝2和，迎白蘭恩時必拼以振軍心。球隊進取踢法依舊，三場聯賽全開「半大」，適逢白蘭恩今季開「咧」三場全敗，而且場場失三球或以上，今役開「半大」機會高。（球賽編號：星期四5；明日2:30am開賽）

半場大細過關

星期四2 馬模半大[1.5]（x）x

星期四5 洛辛堡半大[1.5]（x）2x1

今輪北歐波數字密碼

2 白蘭恩今季2場客場聯賽半場總入球全部超過1球

3 洛辛堡今季3場聯賽全部「半大」（中位數為1.5球）

4 馬模今季場主場比賽有4場「半大」（中位數為1.5球）

10 馬模近11場主場比賽（跨季）有10場半場總入球超過1球

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自由盃：小保加主場掂 單W要捧

周四續有三場南美自由盃分組賽上演，其中阿根廷的小保加雖然在C組排第三位，不過球隊近仗於主場表現好，周四迎戰榜首的SC巴塞隆拿可秤先，小保加單W要捧。（明日8:00am開賽）

小保加目前在C組以4戰得6分排第3位，少榜首的SC巴塞隆拿三分，並與次席的山度士同分，為奪小組首兩名以出線，今役必拼。人腳方面，小保加今役前鋒莫路沙拉迪及中場伊度亞度沙維奧缺陣，不過主力如射手泰維斯及後衞馬高斯盧祖等都可以候命，而且球隊近仗於主場表現好，若只計90分鐘戰果，近6場主場比賽5勝1和（見附表），而那場和波是在阿甲盃打和宿敵河床，之後更互射12碼勝出，球隊目前士氣必佳。

厄瓜多爾球隊SC巴塞隆拿今役雖然基本上可以「夫添」，前鋒加西斯及老將中場戴亞斯等都可以披甲，不過，球隊的整體實力仍稍遜於小保加，而且近5次與小保加交手只得1勝1和3負，今役又要作客，不宜過份看好。

至於B組則形勢十分混亂，4隊全部同得6分，其中巴拉圭球隊奧林比亞會迎戰巴西的國際體育會一役，則可吼總入球開「單」，因為奧林比亞會近七場自由盃全部開「單」，而國際體育會近五場比賽亦同樣全部是「單」，相信今役極可能又再開「單」。（明日8:00am開賽）

混合過關

星期四（待定） 小保加勝x

星期四（待定） 奧林比亞會單2x1

今輪自由盃數字密碼

3 小保加近5次與SC巴塞隆拿交手共3勝1和1負

5 小保加近6場主場比賽5勝（只計90分鐘戰果）

5 國際體育會近5場比賽全部開「單」

7 奧林比亞會近7場自由盃全部開「單」

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