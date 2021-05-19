距離奧運開幕，只有約兩個月時間。日本民意調查說，國內六成人反對繼續主辦。日本奧運贊助商樂天說，繼續主辦幾乎等於自殺。日本首相說，停辦決定權不在他們手。然後，全球奧委會NOC繼續為賽事做準備。究究究竟為何國際奧委會（IOC）非搞奧運不可呢？究究究竟IOC為何死都要拖到最後一刻呢？究究究竟有甚麼比人命更關天呢？

去年F1澳洲站前，F1與澳洲主辦單位死也不願停辦，當時還不是七屆冠軍的咸姆頓忍不住爆了句：Cash is King。有關奧運直播版權費，你知道嗎？單是美國電視台NBC便以天價43.8億美元（下同）買下連東京的4屆奧運直播版權（每屆約10億美元），他們7年前已簽下一紙76.5億、一口氣買下2021至2032年期間共4屆奧運的美國電視、互聯網及手提電話直播版權。

電視台錢從何來？根據行業傳媒《Inside The Games》報道，NBC於去年3月就東京奧運已賣出破紀錄、超過12.5億元的廣告、九成廣告位售罄、東京殘奧廣告位全部售罄。正。贊助商錢從何來？當然是全球超過70億部的提款機，即係你、我、他、她、她們及他們的荷包。現在不搞，誰來埋單？誰提早決定不搞，誰就要賠錢。然後，電視台要求IOC回水。然後，買了廣告、付了廣告費訂金的贊助商便要求電視台回水。骨牌效應，破產都有份。拖到最後一刻呢？大家便可以埋枱好好傾，容易傾，一大堆商業法律問題通通都不是問題，F1 澳洲站如是。這應該就是當代「體育傳媒商業共同體（media-sport business complex）」的有趣現實。

果然，資本主義不是好東西。壞過凱婷。

丹尼爾 體育主持

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