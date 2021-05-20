利古朗周三擺烏龍令熱刺被維拉追和1:1，其後他再次失誤，熱刺終以1:2落敗。
熱刺周三在英超主場迎戰阿士東維拉，在領先一球下因後衞利古朗擺烏龍後再於後場失誤，被維拉以2:1反勝，未能保住前六名，爭取來季歐霸盃席位受到打擊。
韋斯咸同日作客以3:1反勝西布朗，以3分超越熱刺而升上第六位，提升了出線歐霸盃的希望。
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