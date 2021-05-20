繼舒利亞、亨利、簡東拿、堅尼、林柏特、柏金以及周四較早時間公佈的謝拉特後，英超賽會公佈2021年英超名人堂的最後入選者，前曼聯中場「萬人迷」碧咸成功趕上尾班車。不過基於候選名單中有不少球員比碧咸更值得入選，因此有球迷在Twitter上質疑名人堂只是一個球員的人氣大賽。

碧咸在職業生涯依靠無與倫比的傳球能力及最耍家的七旋斬聞名，而且效力紅魔期間協助球隊贏得6次英超冠軍，因此令到他可以成為繼簡東拿及堅尼之後，第3位以曼聯球員身份入選名人堂的球員。對於自己成功「登堂」，碧咸表示：「很榮幸可以與這個聯賽的傳奇人物一同入選首屆英超名人堂，英超是我職業生涯及生活中很重要的一部份，很高興我曾經在這個聯賽中踢球，而且與這些球星一起獲得認可。」

這次碧咸成功力壓舒米高、史高斯、韋拉及杜奧巴一眾英超傳奇球星入選名人堂，不過由球迷有份投票選出入選的球員，因此有球迷認為公信力不足，更淪為人氣大賽：「他是這一代人當中最被高估的球員。」、「我很喜歡碧咸，不過這個名人堂證明只是一個人氣大賽。」、「碧咸排在史高斯之前？簡直是開玩笑。」

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