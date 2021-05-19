球壇星二代出生就有爸媽鋪好運動員之路，但其實他們部份都有屬於自己的夢想。如已故NBA傳奇球星拜恩的大女兒娜塔莉亞，不跟隨父親打籃球喜歡排球，還成為了職業模特兒。爵士名宿漢拿錫（Jeff Hornacek）的漂亮女兒同樣鍾情排球，現時在霍士新聞擔任女主播。

拜恩生前在曼巴體育學院教二女吉安娜（Gianna Bryant）打籃球，兩父女齊齊征戰籃壇，可惜天份十足的吉安娜跟父親一同墜機罹難。大女兒娜塔莉亞亦遺傳到拜恩的優良基因和高挑身形，不過她就選擇成為排球健將。身高1.75米的她主打副攻手，於網前佔有不少優勢，其球衣號碼亦不忘選擇父親在湖人的首個號碼—8號。娜塔莉亞除喜歡運動，還希望成為模特兒，今年2月她甫滿18歲，就宣佈跟美國模特兒公司IMG Models簽約，夢想能夠成真。

擔任過紐約人教練的前爵士射手「死光槍」漢拿錫，其女兒艾芘（Abby）是位超級大美女，她受父親薰陶下也喜歡上體育，讀書時更是大學排球隊主力，而籃球就當作是閒餘興趣，她不時會在ig上分享自己打球的影片。艾芘大學主修傳播新聞系，畢業後到霍士新聞擔任女主播，其美貌及甜美笑容更令她知名度大增！

文：華弟