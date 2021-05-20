全港學界乒乓球精英賽男單賽事周四（20號）移師蒲崗村道體育館繼續進行，黃凱略（喇沙書院）及溫保庭（福建中學）兩位上屆前八的好手成功晉級16強，而種籽選手之一的黃耀民（荃灣官立中學）則鎩羽而歸。16強至決賽將於本月29號假荃灣西約體育館再戰。

黃凱略今日晉級路途頗為輕鬆，身為種籽選手先是首圈輪空，次圈直落兩局2:0淘汰方釋銳（香島大坑東），及後林嘉洋因故未能報到判棄權，最後一圈再以局數2:0擊敗香港華仁的成駿賢，取得16強資格。黃凱略近乎一年沒正式比賽，但慶幸疫情期間對自己狀態影響不大：「最近開始重拾正常訓練，感覺不錯。去年對自己的表現不太滿意，希望今年能為學校取得冠軍。」

去年排名第5的黃耀民則於今日最後一圈賽事被趙聿修紀念中學的羅俊堅直落兩局擊敗，羅俊堅今日分別以總局數2:0、2:0和2:1淘汰對晉級，他指首三場賽事令自己狀態提升：「最後一場（對黃耀民）反而有少少覺得放開嚟打，最後一場博埋去咁，越打越上手咁，好好彩贏到佢。」而他今年目標望躋身四強。而溫保庭四場賽事均以局數2:0先後淘汰蘇旭輝（英皇）、羅塏羲（翁祐）、張軒爾（聖芳濟書院）和林梓羲（陳瑞祺），全勝姿態完成初賽。

男女子16強至決賽將在本月29號假荃灣西約體育館上演，而女子組初賽則會於周日（23號）於同一場地進行。

乒乓球精英賽男子單打16強名單

施穎亨（男拔萃）

黃煒傑（梁燕文）

姚日謙（德信）

梁詠賢（喇沙）

胡家滔（福建中學）

李子軒（香島將軍澳）

黃樂軒（聖保羅書院）

甄正彥（皇仁）

黃凱略（喇沙書院）

林曉陽（聖若瑟書院）

方啟光（英華書院）

李翰文（男拔萃）

溫保庭（福建中學）

麥凱峰（聖保羅男女中學）

王子恒（張祝珊）

羅俊堅（趙聿修）

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