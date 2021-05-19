塔圖（Jayson Tatum）周二攻入50分，協助塞爾特人於NBA附加賽在主場以118:100擊敗巫師，取得東岸七號種籽資格，並將於季後賽首圈硬撼二號種籽網隊。至於落敗的巫師，周四（香港時間周五上午）就會與在另一仗淘汰黃蜂的溜馬，爭奪東岸最後一張季後賽入場券。

文：童健

塔圖不時被批評沉默寡言、欠缺領袖風範，他認為今仗的表現，正好展示出自己領導球隊的方式：「有人會覺得要咆哮與大叫，才像一個領袖，但也有一些人會以較安靜的方式帶領球隊。其實真的沒必要在球場上大叫，來讓所有人看到你。你的表現如何，以及日常的行為，反而更能凸顯你的領袖氣質。」

連續七年殺入季後賽

對於能夠在主將J布朗（Jaylen Brown）因傷缺陣下，擊敗近況大勇的巫師，連續七年打入季後賽，綠軍主帥史堤芬斯（Brad Stevens）就歸功於隊員團結一致：「今季大部份時間我們都在負隅頑抗，全靠隊員團結起來才能走出困境。」他續說：「我們會全力備戰，務求以最佳狀態跟網隊對壘。他們是最頂尖的隊伍，我很難想像他們會落敗，我們一定要打出極佳的團隊表現。」

除了塔圖光芒四射外，K獲加（Kemba Walker）今仗亦為綠軍貢獻了29分及7籃板，T湯臣（Tristan Thompson）則有12分及12個籃板球。巫師方面，比爾（Bradley Beal）取得全隊最高的22分，韋斯卜克（Russell Westbrook）也有20分、14個籃板球。

溜馬捕「蜂」鬥巫師

縱使無法提前出線，但巫師周四仍有機會在第二輪附加賽，跟溜馬決一死戰。溜馬在周二之戰，雖有拿維治（Caris LeVert）因為觸發防疫機制而無法上陣，正選中鋒M端拿（Myles Turner）亦倦勤，但該隊全場有八名球員得分上雙，當中比錫特（Oshae Brissett）貢獻了23分，D沙邦尼斯（Domantas Sabonis）更取得14分、21個籃板球及9次助攻，協助球隊在主場以144:117大勝黃蜂。D沙邦尼斯賽後亦表示有信心再贏一場，拿下季後賽入場券。

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