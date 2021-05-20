皇家馬德里隊長沙治奧拉莫斯與球會的續約問題依然膠着，西班牙傳媒日前就發現拉莫斯的哥哥兼經理人雷利與西維爾的體育總監蒙治在塞維利亞共晉午餐，未知拉莫斯是否有機會回歸母會西維爾。

拉莫斯與皇馬的合約將於今夏屆滿，近月多次傳出雙方續約年期上各不讓步，皇馬會長佩雷斯只願意提供一年合約；而拉莫斯亦堅持續約年期需要多於一年。

雖然拉莫斯已經年屆35歲，不過盛傳不少歐洲豪門亦希望羅致這位西班牙中堅。然而拉莫斯的哥哥兼經理人雷利近日就被發現與西維爾的體育總監蒙治會面，雖然未知兩人討論的內容，不過西班牙傳媒就推測拉莫斯有可能回歸母會西維爾。

拉莫斯出生於西班牙南部塞維利亞地區，於1996年加入西維爾青年軍，並且在2004年起為西維爾一隊上陣，直至2005年轉投皇馬為止。

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